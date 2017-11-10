В Баку погибли двое полицейских – ОБНОВЛЕНО

2017-11-10 14:50 | www.oxu.az | 5

В Баку двое сотрудников полиции попали в ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в управлении полиции Хазарского района сообщили, что инцидент зарегистрирован сегодня около 07.30 на автодороге Бузовна-Бильгях.

Принадлежащий Особому мобильному полку полиции автомобиль марки Fiat Doblo с государственным номерным знаком 90 АР 232 врезался в ограждение вдоль дороги. За рулем транспортного средства находился сотрудник полиции Гошкар Салман оглы Керимов.

В результате аварии Керимов и находившийся в машине его сослуживец Эльнур Эльдар оглы Масимов 1987 г.р. погибли.

Еще один находившийся в автомобиле полицейский, Кямал Афтандил оглу Велиев 1985 г.р. доставлен в больницу.

По факту в следственном отделе Управления полиции Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 263.3. УК АР (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ведется расследование.

11:22

Сегодня около 7 часов утра в Баку произошло ДТП.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, в поселке Бузовна Хазарского района столицы автомобиль FİAT Doblo с госномерами 90 AP 232, принадлежащий Отдельному полку полиции быстрого реагирования министерства внутренних дел, врезался в забор.

В результате управлявший автомобилем сотрудник полиции Гошкар Керимов скончался на месте от полученных травм. Другой полицейский Эльнур Мамедов скончался по дороге в больницу.

Еще один сотрудник полиции, получил тяжкие телесные повреждения и госпитализирован.

По факту ведется расследование.

Э.А.

