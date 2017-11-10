Глава МИД КР и помощник генсека ООН обсудили актуальные вопросы сотрудничества

2017-11-10 14:48 | www.trend.az | 5

В Самарканде, Узбекистан накануне министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев провел встречу с помощником Генеральной секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей. Об этом сообщает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службу МИД КР.

В ходе состоявшейся встречи стороны обсудили вопросы региональной повестки дня, а также затронули сотрудничество Кыргызстана с ООН. В частности, Абдылдаев проинформировал о взаимодействии между государствами Центральной Азии, о прошедших выборах президента КР. Особо отмечена важность дальнейшего продолжения взаимодействия с ООН с учетом мнения кыргызской стороны.

В свою очередь, Енча поздравил с проведением открытых и честных выборов главы государства Кыргызстана. Согласился с мнением о необходимости учета интересов государств-членов ООН и в связи с чем, заверил о готовности нового Главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии к работе, направленной на содействие развитию диалога между странами региона.

Встреча состоялась в рамках участия делегации Кыргызстана в работе Международной конференции высокого уровня по проблемам обеспечения безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии под эгидой ООН.