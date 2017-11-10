МИД: Между Азербайджаном и Африканским союзом существуют широкие возможности для сотрудничества

2017-11-10 15:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает большое значение развитию связей с африканскими государствами, как на двусторонней, так и многосторонней основе, сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на встрече с комиссаром Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смайлом Шарги в ходе визита в Эфиопию, говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в пятницу.

Глава МИД отметил, что между Азербайджаном и государствами континента существуют широкие возможности в контексте сотрудничества Юг-Юг в политической, экономической, гуманитарной, научной, образовательной сферах.

Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что в 2012-2013 годах в период непостоянного членства в СБ ООН Азербайджан уделял особое внимание проблемам мира и безопасности на Африканском континенте. Он также рассказал о вкладе Азербайджана в обеспечение мира и стабильности на региональном и международном уровнях.

Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смайл Шарги подчеркнул, что этот визит внесет важный вклад в диалог и сотрудничество между Африканским союзом и Азербайджаном.

В ходе встречи было выражено удовлетворение в связи с обменом взаимными визитами высокого уровня и расширением связей Азербайджана с организацией в статусе наблюдателя при Африканском союзе, подчеркнута важность продолжения диалога и консультаций между Азербайджаном и Африканским союзом, осуществления визитов делегаций и проведения обмена опытом в сферах, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова)