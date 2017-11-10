Апелляционный суд не обеспечил жалобу «Фаэтонщика» Назима

2017-11-10 15:00 | www.oxu.az | 5

Сегодня в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Вусали Бахышовой была рассмотрена апелляционная жалоба на решение об аресте имущества хирурга Эльмана Азимова.

Как передает Oxu.Az, апелляционная жалоба была обеспечена, решение суда первой инстанции отменено.

Напомним, что Бинагадинский районный суд вынес решение об аресте имущества и банковских счетов клиники, в которой прооперировали певца Назима Пишьяры («Фаэтонщик» Назим), а также о наложении ареста на имущество врача Эльмана Азимова.

Адвокат врача Эльвин Салимов и представитель клиники Рамиз Ибрагимов подали апелляционную жалобу.

Напомним, что Назим перенес 4 операции на желчном пузыре, у него также ошибочно диагностировали рак. Певец подал в суд на врача Эльмана Азимова для возмещения материального и морального ущерба.

А.С.

