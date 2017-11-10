В Гяндже открыт парк имени Азиза Алиева

2017-11-10 15:15 | www.apa.az | 4

В Гяндже президент Азербайджан Ильхам Алиев принял участиев в открытии парка культуры и отдыха имени видного государственного деятеля Азиза Алиева.

Как сообщает АПА, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие. В парке воздвигнут памятник Азизу Алиеву, высота постамента которого составляет 4 метра.

Президент Ильхам Алиев возложил цветы к памятнику.

Глава государства был проинформирован об условиях, созданных в парке. Было сообщено, что строительство парка началось в марте 2016 года, завершилось в октябре 2017 года.