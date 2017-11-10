Определение точного времени Brexit не оставляет сомнений в его реализации – Мэй

2017-11-10 15:17 | www.trend.az | 4

Определение точного времени выхода Великобритании из Евросоюза не оставляет сомнений в намерении страны прекратить в нем членство. Об этом написала премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в своей статье, опубликованной в пятницу газетой Daily Telegraph, передает ТАСС.

"Пусть никто не сомневается в нашем намерении и не ставит под вопрос наше решение, Brexit свершается", - написала премьер, подчеркнув, что, согласно предложенной правительством поправке в законодательство, "Соединенное Королевство покинет ЕС 29 марта 2019 года в 23:00 по Гринвичу". "Билль о выходе из ЕС является наиболее важным законодательным актом этого парламента, поскольку он важен для обеспечения плавного и упорядоченного Brexit", - добавила она.

"Я считаю, что большинство народа хочет, чтобы мы объединились и договорились о наилучшем из возможных соглашений по Brexit ради будущего нашей страны", - отметила Мэй, призвав парламентариев всех политических сил объединиться, чтобы рассмотреть внесенную поправку в билль о Brexit. "Однако также очевидно, что мы не потерпим попыток с какой-либо стороны использовать процедуру внесения изменений в законопроект в качестве механизма, чтобы попытаться воспрепятствовать демократическим чаяниям британского народа, пытаясь замедлить или остановить наш выход из Европейского союза", - указала глава британского правительства.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались в бельгийской столице 19 июня, почти через год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Диалог должен продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Шестой раунд переговоров по выходу Великобритании из ЕС продолжится 10 ноября.