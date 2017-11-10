Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея Вазеха в Гяндже

2017-11-10 15:19 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии Музея Мирзы Шафи Вазеха в Гяндже.

Глава государства разрезал ленту в знак официального открытия здания музея, построенного при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

По поручениям Президента Ильхама Алиева в 2017 году в Гяндже продолжаются работы по сохранению и пропаганде культурно-исторического наследия.

Глава государства был проинформирован о работах, проведенных в музее.

Было отмечено, что строительство музея, расположенного на территории «Гюлюстан», началось в марте 2016 года и строительные работы были завершены в ноябре 2017 года.

Фонд Гейдара Алиева, придающий особое значение пропаганде азербайджанской культуры и искусства, в 2007-2015 годах издал различные книги о Мирзе Шафи Вазехе. Глава государства был проинформирован о том, что книги Мирзы Шафи Вазеха, изданные в Германии с 1850-го по 1924 год, по инициативе и при поддержке Исполнительной власти Гянджи в 2014 году были привезены в Азербайджан.