В Исмаиллы обрушился мост, автомобиль упал в канал

2017-11-10 15:25 | www.apa.az | 4

В Исмаиллы в результате обрушения моста произошло ДТП.

Как сообщает местное бюро АПА, инцидент зарегистрирован сегодня днем на улице Солтана Мехтиева в городе Исмаилы.

Во время проезда автомобиля марки «Mercedes» с государственным номерным знаком 99-НЕ-812 обрушилась часть моста, в результате чего машина упала в канал. За рулем транспортного средства находился житель села Басгал Исмаиллинсокго района Джабраилов Нуру Агаабдулла оглу. При аварии автомобиль получил вмятины, водитель и находившаяся в машине его супруга не пострадали.

Свидетели происшествия Шаиг Гасанов и Илькин Фатуллаев сообщили АПА, мост, построенный местными жителями несколько лет назад, находился в аварийном состоянии, что создавало угрозу жизни. Местные жители неоднократно обращались в соответствующие структуры с просьбой снести старый и построить новый мост, соединяющий город Исмаилы с новым жилым пунктом. Несмотря на это, меры не предпринимались, в результате чего произошло обрушение моста и автомобильная авария.



По факту в отделе полиции Исмаиллинского района ведется расследование.