Министр энергетики Курдской автономии Ирака бежал в Англию

2017-11-10 15:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Курдской автономии Ирака Ашти Хаврами бежал в Англию, пишут в пятницу иракские СМИ.

Сообщается, что Хаврами покинул Эрбиль после проведения в Курдской автономии референдума о независимости.

Пока официальные лица Курдской автономии не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Хаврами с 2006 года возглавлял министерство энергетики и природных ресурсов Курдской автономии.

Отметим, что 25 сентября Курдская автономия Ирака провела т.н. "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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