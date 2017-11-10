Министр энергетики Курдской автономии Ирака бежал в Англию

2017-11-10 15:22 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Курдской автономии Ирака Ашти Хаврами бежал в Англию, пишут в пятницу иракские СМИ.
Сообщается, что Хаврами покинул Эрбиль после проведения в Курдской автономии референдума о независимости.
Пока официальные лица Курдской автономии не подтвердили и не опровергли эту информацию.
Хаврами с 2006 года возглавлял министерство энергетики и природных ресурсов Курдской автономии.
Отметим, что 25 сентября Курдская автономия Ирака провела т.н. "референдум о независимости", не признанный международным сообществом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)
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