Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Гяндже парка имени Азиза Алиева

2017-11-10 15:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии в Гяндже парка культуры и отдыха, носящего имя выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие парка.

В парке установлен памятник выдающемуся государственному деятелю Азизу Алиеву. Высота памятника вместе с постаментом составляет четыре метра.

Президент Ильхам Алиев возложил цветы к подножию памятника.

Глава государства был проинформирован о созданных в парке условиях. Было сообщено, что парк, общая площадь которого составляет два гектара, расположен на проспекте Азиза Алиева в жилом массиве "Гюлюстан". Строительство этого уголка отдыха началось в марте 2016 года, строительные работы завершились в октябре 2017 года.