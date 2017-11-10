В Азербайджане продается домен за 4 миллиона – ФОТО

2017-11-10 15:35 | www.oxu.az | 6

Стал известен самый дорогой домен в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az, между World News PTE LTD и Web Coder Agency подписано соглашение о продаже ряда доменов.

По соглашению, продажу www.azerbaijan.com и ряда доменов осуществляет компания Web Coder Agency.

Стоимость домена www.azerbaijan.com составляет 4 миллиона манатов.

Компания объясняет это тем, что azerbaijan.com – домен номер один в Азербайджане.

Список выставленных на продажу доменов выглядит следующим образом: