Путин принимает участие во встрече лидеров стран АСЕАН и АТЭС

2017-11-10 15:26 | www.trend.az | 4

Президент России Владимир Путин, который находится с визитом во Вьетнаме на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, принимает участие во встрече лидеров стран АСЕАН и АТЭС, передает РИА Новости.

Российский лидер зашел в зал, где проходит мероприятие, последним. Остальные участники уже заняли свои места, а президент Вьетнама начал произносить приветственную речь.

В мероприятии также принимает участие канадский премьер Джастин Трюдо.

Ранее Путин встретился с членами Делового консультативного совета АТЭС. Российский президент также провел двусторонние переговоры с лидерами Филиппин и Японии.

Саммит АТЭС проходит во Вьетнаме 10-11 ноября.