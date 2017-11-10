Турция и Узбекистан обсудили развитие экономических отношений

2017-11-10 15:28 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев принял министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, в ходе встречи обсуждалось развитие двусторонних экономических отношений, говорится в сообщении минэкономики Турции, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, в рамках встречи стороны также обсудили результаты турецко-узбекского форума, который состоялся 25-26 октября в Стамбуле.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане осуществляют деятельность 479 компаний с участием турецкого капитала, в том числе 199 совместных предприятий. Только в 2016 году в стране создано более 20 предприятий с турецкими инвестициями, а при министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли республики аккредитованы представительства 53 компаний из Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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