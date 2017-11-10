Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев вырос на 20%

2017-11-10 15:44 | www.apa.az | 4

В период с января по октябрь 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 3,46 млн. пассажиров. Данный показатель вырос более, чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил суммарную статистику за весь 2016 год.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, за отчетный период на долю национального авиаперевозчика «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) пришлось 2 млн. пассажиров, из которых 504 тыс. было перевезено на внутренних рейсах. На международные рейсы пришлось 85% пассажиропотока. 50,6% от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL, 49,4% - иностранных авиаперевозчиков.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 30 авиакомпаний по 53-м направлениям. В десятке самых популярных международных направлений – Москва, Стамбул, Дубай, Киев, Тегеран, Анталия, Тбилиси, Багдад, Доха и Санкт-Петербург. По этим направлениям совершили полеты 2,1 млн. пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.