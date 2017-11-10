В Баку 1-летнего Юсифа сделали девочкой – ФОТО

2017-11-10 15:38 | www.oxu.az | 5

В Научно-исследовательском институте педиатрии проведена уникальная операция.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Medicina.az, в семье Мамедовых (фамилия условная – ред.), родился ребенок, пол которого в роддоме определить не удалось. Так как младенец являлся обладателем мужского полового органа, его сначала приняли за мальчика. Но после того, как было установлено, что у ребенка женские внутренние половые органы, ребенок долгое время проходил гормональное лечение. Семья представляла младенца как мальчика и даже назвала его Юсиф.

Однако по достижении 1-летнего возраста было принято сделать Юсифу операцию для превращения его в девочку.

Операция в Научно-исследовательском институте педиатрии, которую провел детский хирург Гюндюз Агаев, завершилась успешно.

После операции родители сменили имя ребенка на «Мяляк».

Э.А.

