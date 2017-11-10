Офицер и контрактник погибли при взрыве боеприпаса в Забайкалье

2017-11-10 15:31 | www.trend.az | 4

Офицер и контрактник погибли при самопроизвольном подрыве боеприпаса на полигоне Цугол в Забайкалье, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Еще один офицер и четверо контрактников получили ранения. Инцидент произошел во время плановой очистки мишенных полей от неразорвавшихся боеприпасов.

Отмечается, что пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая медпомощь. Медики заверили, что жизнь военнослужащих вне опасности.

Для установления причин происшествия на полигон вылетела комиссия Восточного военного округа.