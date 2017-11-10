Азербайджан и Африканский союз договорились об обмене опытом в ряде сфер (ФОТО)

2017-11-10 15:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках визита в Эфиопию встретился с комиссаром Африканского союза по экономическим вопросам Виктором Гаррисоном и комиссаром по социальным вопросам Амиром Элфадилем, сообщили в пятницу в МИД.

На встрече было подчеркнуто наличие широких возможностей для сотрудничества в политической, экономической, логистической, научно-технической сферах, областях образования, молодежной политики и спорта.

Отметив, что еще во времена СССР в Азербайджане много студентов с Африканского континента обучалось по различным сферам, стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества в этой сфере.

На встрече с удовлетворением был подчеркнут вклад Азербайджана в традиции мультикультурализма, процесс межрелигиозного и межкультурного диалога и участие делегаций высокого уровня Африканского союза и стран-членов в проводимых в Баку гуманитарных форумах и форумах по межкультурному диалогу, достигнута договоренность об обмене опытом в сферах, представляющих взаимный интерес, и организации визитов делегаций.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)