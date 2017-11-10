Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Ени Гянджа»

2017-11-10 15:45 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Гянджу принял участие в церемонии открытия подстанции 110/35/10 киловольт (кВ) «Ени Гянджа» мощностью 2x40 мегавольт/ампер.

Как сообщает АПА-Экономикс, председатель ОАО «Азеришиг» Баба Рзаев подробно проинформировал главу государства о проделанной работе. Было отмечено, что подстанция 110/35/10 кВ «Ени Гянджа» имеет важное значение в обеспечении электроэнергией более 30 процентов центральной части города Гянджа.

Президент Ильхам Алиев ввел подстанцию в действие. После ознакомления со станцией была сделана фотография на память.