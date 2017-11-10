Азербайджанская красавица покинула брачное шоу в Турции

2017-11-10 15:48 | www.oxu.az | 5

Победительница конкурса "Azərbaycan gözəli - 2016" ("Азербайджанская красавица - 2016") Гюнель Агаева покинула брачную передачу "Hande Ataizi ile" в Турции и рассталась со своим претендентом на замужество, передает Oxu.Az.

Как сообщила Sputnik Азербайджан модель, причиной ее ухода было то, что она просто не смогла переносить скандалы и ссоры, которые возникали между участниками в проекте, также для нее болезненными оказались негативные отзывы о ее претенденте Мухаммеде.

Агаева рассталась со своим партнером, и теперь ее сердце вновь свободно. Однако, она решила на время забыть о своей личной жизни и продолжать заниматься любимым делом – актерством.

Отметим, что Гюнель Агаева уже несколько месяцев живет в Турции, получает там театральное образование. Она намерена принимать участие в рекламных проектах, а также сняться в турецких и азербайджанских фильмах.

Модель очень надеется, что сможет встретить достойного человека в Турции и создать с ним семью в будущем. Национальность супруга для нее не играет никакой роли.

A.C.

