Спикера парламента Каталонии выпустили под залог

2017-11-10 15:54 | www.oxu.az | 4

Спикера парламента Каталонии Карме Форкадель выпустили на свободу под залог в размере 150 тысяч евро.

Как передает Oxu.Az, об этом пишетт Europa Press.

Она пробыла в пенитенциарном центре Alcalá Meco одну ночь.

Ранее сообщалось о том, что на время судебного расследования Верховный суд Испании принял решение заключить под стражу Форкадель. Прокуратура Брюсселя заявила о задержании бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, но позже его и четырех членов его парламента освободили.

Н.О.