Спикера парламента Каталонии выпустили под залог

2017-11-10 15:54 | www.oxu.az | 4
Спикера парламента Каталонии Карме Форкадель выпустили на свободу под залог в размере 150 тысяч евро.
Как передает Oxu.Az, об этом пишетт Europa Press.
Она пробыла в пенитенциарном центре Alcalá Meco одну ночь.
Ранее сообщалось о том, что на время судебного расследования Верховный суд Испании принял решение заключить под стражу Форкадель. Прокуратура Брюсселя заявила о задержании бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, но позже его и четырех членов его парламента освободили.
Н.О.