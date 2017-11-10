В Беларуси готовится стратегия обращения с отработавшим ядерным топливом АЭС

2017-11-10 15:37 | www.trend.az | 3

В Беларуси готовится стратегия обращения с отработавшим ядерным топливом АЭС. Это следует из шестого национального доклада Беларуси о выполнении Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами, сообщает Белта.

В нем представлена краткая информация о принятых страной мерах по выполнению предложений, отмеченных в ходе рассмотрения пятого национального доклада Беларуси о выполнении конвенции.

В Беларуси продолжается работа по совершенствованию нормативной базы в области обращения с радиоактивными отходами и отработавшим топливом и приведению ее в соответствие с руководящими документами МАГАТЭ с учетом рекомендаций состоявшейся в 2016 году миссии IRRS по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности. В стране проводится работа по внесению изменений и дополнений в закон "О радиационной безопасности населения", разработаны и утверждены технические нормативные правовые акты, устанавливающие требования по обеспечению безопасности при обращении с радиоактивными отходами.

В 2015 году утверждена стратегия обращения с радиоактивными отходами Белорусской атомной электростанции. Осуществляется работа по подготовке стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС, а также начата подготовительная работа по разработке стратегии обращения с радиоактивными отходами, образующимися во всех областях экономической деятельности.