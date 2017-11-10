Зейно Баран: «Очень интересно видеть Азербайджан с другой стороны»

2017-11-10 16:24 | www.apa.az | 3

«Мы всегда знали Азербайджан как страну нефти и газа, теперь же мы видим ее с другой стороны — cтрана проводит шопинг-фестиваль. Это показатель того, что страна сильна во всех сферах».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказала в интервью официальному сайту фестиваля (www.bakushopfest.com) Зейно Баран, глава центра евразийской политики Института Хадсона США, супруга бывшего американского посла Метью Брайзы. По ее словам, такие мероприятия приведут к дальнейшему развитию экономики и туризма Азербайджана.

Зейно Баран подчеркнула, что количество туристов, посещающих Азербайджан, и желание людей делать покупки, будет увеличиваться. Она сказала, что высоко оценивает этот шаг Азербайджана, нацеленный на развитие туризма.