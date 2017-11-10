Долларизация депозитной базы сократилась

2017-11-10 16:00 | www.oxu.az | 4

В структуре банковских вкладов населения Азербайджана уровень долларизации на 1 октября достиг 71,78%. В прошлом месяце этот показатель был равен 72,18%, на 1 января - 79,63%, в соответствующем периоде 2016 года – 81,57%.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, долларизация депозитной базы на 1 сентября составила 74,6%. В прошлом месяце эта цифра была равна 77,6%, на 1 января – 75,29%, в аналогичном периоде прошлого года – 81,05%. Снижение уровня долларизации связано с сокращением депозитов в инвалюте почти на 2 млрд долларов в сентябре.

В структуре кредитов по состоянию на 1 октября уровень долларизации составил 41,99%, на 1 сентября – 41,64%, на 1 января – 47,32%, на 1 октября 2016 года – 47,29%.

Л.А.

