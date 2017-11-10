Все аэропорты Украины «заминированы»

2017-11-10 16:09 | www.oxu.az | 3

В Одессе эвакуируют людей из одноименного международного аэропорта. В полицию поступило сообщение о минировании.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Неизвестный по телефону сообщил, что на стоянке возле аэропорта стоит заминированный автомобиль. Звонок поступил в кабинет директора аэропорта. Кроме того, якобы заминированы оба терминальных комплекса.

Также в 11:51 неизвестный сообщил о минировании международного аэропорта в Запорожье. Об этом сообщает «Первый Запорожский» со ссылкой на информацию областной полиции. Там также эвакуируют граждан. При этом пассажиры, прилетевшие рейсом из Стамбула, не могут покинуть взлетную полосу. Они уже сели в автобус, когда поступило сообщение о минировании, и их снова заперли в самолете.

Впоследствии стало известно, что в полицию поступили также сообщения о минировании аэропортов «Черновцы», «Винница», «Ивано-Франковск», «Ровно» и «Харьков». Почти во всех этих случаях аноним звонил правоохранителям и рассказывал о заминированном на стоянке автомобиле.

Н.О.