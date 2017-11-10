АБР и Узбекистан подписали кредитное соглашение по электрификации железных дорог

2017-11-10 15:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) и Узбекистан подписали кредитное соглашение по проекту электрификации железной дороги «Пап-Наманган-Андижан» на сумму 80 миллионов долларов США.

Соглашение было подписано в ходе визита вице-президента АБР Венцай Жанга в Узбекистан. Об этом сообщила пресс служба банка в пятницу.

В рамках проекта будут электрифицированы 145,1 километра неэлектрифицированных железнодорожных путей, связывающих основные города Ферганской долины со столицей. Это будет способствовать прямому и эффективному движению грузовых и пассажирских поездов, а также содействовать экономическому и социальному развитию в Ферганской долине.

Проект также будет способствовать росту региональной торговли вдоль Коридора-2 программы ЦАРЭС связывающего Восточную Азию со Средиземноморьем и южной Европой, а также улучшению показателей по экологии и безопасности железных дорог. Как ожидается, в результате реализации проекта ежегодный выброс CO2 сократится на 10 тысяч тонн.

20 апреля 2017 года Совет директоров АБР одобрил предоставление Узбекистану займа для реализации проекта «Электрификация железнодорожной линии Пап-Наманган-Андижан» на сумму 80 миллионов долларов из обычных капитальных ресурсов АБР, со сроком погашения 25 лет, включая пятилетний льготный период.

Проект будет реализован в течение пяти лет (2017-2021 годы). Вклад Узбекистана в реализацию проекта составляет в эквиваленте 122,03 миллиона долларов, в том числе 38,72 миллиона долларов в виде предоставления налоговых и таможенных льгот, а также за счет собственных средств АО «Узбекистон темир йуллари» в эквиваленте 72,09 миллиона долларов и АО «Узбекэнерго» в эквиваленте 11,22 миллиона долларов.

В октябре президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал постановление «О мерах по реализации проекта «Электрификация железнодорожной линии Пап-Наманган-Андижан» с участием Азиатского банка развития».

Со времени вступления в АБР в 1995 году Узбекистан получил 65 кредитов на общую сумму 6,3 миллиарда долларов, в том числе два займа для развития частного сектора на общую сумму 225 миллионов долларов, 6 миллионов долларов в виде инвестиций в акционерный капитал, 200 миллион долларов в виде гарантий и 65,6 миллиона долларов в виде грантов технического содействия.

Деятельность основанного в Маниле Азиатского банка развития нацелена на сокращение бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством всеобъемлющего экономического роста, экологически устойчивого развития и региональной интеграции. Членами АБР являются 67 государств – из них 48 из Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2016 году, общее содействие АБР составило 31,7 миллиарда долларов, включая 14 миллиардов долларов в виде софинансирования.

(Автор: Нигяр Гулиева. Автор: Хазар Ахундов)