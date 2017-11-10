Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев вырос более, чем на 20%

2017-11-10 15:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В период с января по октябрь 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 3,46 миллиона пассажиров. Данный показатель вырос более, чем на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил суммарную статистику за весь 2016 год, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, распространенном в пятницу.

За отчетный период на долю национального авиаперевозчика «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) пришлось два миллиона пассажиров, из которых 504 тысячи было перевезено на внутренних рейсах.

На международные рейсы пришлось 85 процентов пассажиропотока. 50,6 процента от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL, 49,4 процента - иностранных авиаперевозчиков.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 30 авиакомпаний по 53-м направлениям. В десятке самых популярных международных направлений – Москва, Стамбул, Дубай, Киев, Тегеран, Анталия, Тбилиси, Багдад, Доха и Санкт-Петербург. По этим направлениям совершили полеты 2,1 миллиона пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте текущего года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.