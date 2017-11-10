Ожидается открытие железнодорожного сообщения Минводы-Баку

2017-11-10 16:32 | www.apa.az | 6

В Ессентуки члены общественного совета при Министерстве по делам Северного Кавказа России обсудили создание нового высокоскоростного железнодорожного сообщения. Поезд будет следовать по маршруту Минеральные Воды – Баку.

Как передает АПА-Экономикс, советник генерального директора Агентства стратегических инициатив, председатель общественного совета при Министерстве по делам Северного Кавказа Энвер Гаджиев сказал, что основная задача проекта – сократить у туристов время на поездку. Стоит отметить, что на автомобиле путь занимает до 10 и более часов.

По планам, скоростной поезд увеличит туристический поток. А таможенно-пограничный досмотр будет проводиться внутри железнодорожного транспорта. Э. Гаджиев сказал, что Азербайджан также заинтересован в проекте.