Кремль назвал темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

2017-11-10 16:33 | www.apa.az | 5

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 ноября обсудят в Сочи борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии.

Как передает московский корреспондент АПА, об этом сообщает пресс-служба Кремля.



«Тринадцатого ноября по приглашению президента России Владимира Путина президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи с рабочим визитом. Планируется обмен мнениями по региональным и международным проблемам, в том числе совместной борьбе с терроризмом, ситуации в сирийском урегулировании», — говорится в сообщении.



Отмечается, что на повестке дня также обсуждение широкого круга двусторонних вопросов – в частности, перспектив укрепления торгово-экономических связей, сотрудничества в энергетической сфере.