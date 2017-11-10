Процесс по делу Мехмана Гусейнова отложен

2017-11-10 16:15 | www.oxu.az | 6

Продолжился судебный процесс по апелляционной жалобе блогера Мехмана Гусейнова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, на процессе под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Афлатуна Гасымова адвокат М.Гусейнова заявил, что его подзащитный не готов выступить.

Адвокат попросил дать М.Гусейнову время для выступления.

Суд продолжится 16 ноября.

Напомним, что Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу М.Гусейнова. Решение Бакинского апелляционного суда в его отношении было отменено. Уголовное дело вернули в Бакинский апелляционный суд для рассмотрения.

Э.А.

