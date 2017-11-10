Ряд сотрудников Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана награждены медалью "Терегги"

2017-11-10 18:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении медалью «Терегги» сотрудников Центра стратегических исследований при Президенте - Пашаевой Гюльшан Мамедали гызы, Аллахъяровой Таиры Бекир гызы, Велиева Джавида Исмаил оглу, Магомедали Месиаги Ахмед оглу и Садыхова Исмаила Энвер оглу в связи с 10-летним юбилеем Центра стратегических исследований и за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни страны.