Президент Ильхам Алиев: Азербайджан действительно демонстрирует пример успешного, стремительного, устойчивого развития

2017-11-10 18:46 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан действительно демонстрирует пример успешного, стремительного, устойчивого развития.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в пятницу на встрече с представителями общественности Гянджи во время открытия нового здания Гянджинской государственной филармонии.

Глава государства отметил, что у Азербайджана большой потенциал, в первую очередь человеческий капитал.

"Мы в основном направили средства в человеческий капитал. Естественно, мы развиваем и энергетический сектор, являющийся опорой нашей экономики, ненефтяной сектор, сельское хозяйство, промышленное производство. Поэтому, глядя сегодня на карту мира, - я, конечно, не хочу сравнивать Азербайджан ни с одной страной, - волей-неволей видим, что Азербайджан действительно демонстрирует пример успешного, стремительного, устойчивого развития. Это нас очень радует. Мы и этот год завершим с хорошими показателями. Следующий год будет еще успешнее. Недавно я отметил, что у нас нет никаких финансовых проблем. Если бы были, то мы не могли бы направить столько средств на социальные проекты. Поэтому еще раз хочу сказать, что не будет дефицита средств для ремонта и строительства Драматического театра и Дворца спорта, а также 72 многоквартирных зданий. Просто наладьте здесь работы так, чтобы эти вопросы были в скором времени решены и мы с вами встретились на очередных открытиях", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Новость обновляется