Türkiye ve Azerbaycan aktörlerinin ortak çalışması - "O kuş buraya gelecek" (Fotoğraf)

2017-11-10 16:47 | www.trend.az | 1

Türk ve Azerbaycan aktörlerinin ortak çalışması ve "Artlemma" filmi şirketi üretimi olan "O kuş buraya gelecek" filmi pek yakında sinemalarda.

Konu ile ilgili olarak Trend Haber Ajansı’na açıklama yapan ünlü Azerbaycan aktörü Müşviq Şahverdiyev sinemalara çıkmadan önce filme büyük ilginin olduğunu söyledi.

Şahverdiyev konuşmasına söyle devam etti : “Yıl sonuna kadar iki filmin , “ Keklikotu” ve "O kuş buraya gelecek" filmlerinin gala gösterimi yapılacak.

"O kuş buraya gelecek" filminin gala gösterimi Ocak ayına kadar yapıla bilir. Film Türklerle ortaklaşa çekildi ve bu filmde unlü oyuncular , Ufuk Özkan ve Mehtap Bayri rol aldı. Her iki filmin de başarılı olacağına inanıyoruz. Tabii ki, "O kuş buraya gelecek" filminin de, sevilmesini istiyorum. "O kuş buraya gelecek" filmi Türkiye'de de görüntülenecek. Her aktör ülkesinin dışında tanınmak ister. Bu film benim için,bir tanıtım olabilir”

Filmin ilk gala gösteriminin ilk önce Türkiye'de, da sonra da Azerbaycan'da yapılacağını söyleyen , ünlü oyuncu Şahverdiyev kendisine özgüvenin olduğunun altını çizdi.

Şahverdiyev yeni projeler üzerinde ve “Niye-3” (Neden-3) filminin yapımı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Filmin yapımcısı olan Fariz Aliyevin “Niye-3” (Neden-3) filminin “Ağ Türk” (Beyaz Türk) ismiyle yapılması önerisinde bulunduğunu söyleyen Şahverdiyev, filmin ana çizgisinin , Asiman ve İsabala isimli iki kişinin yaşadıkları olaylar olduğunu bildirdi.

Şahverdiyev “Niye-3” filminin gala gösteriminin mart 2018 yılında yapılması planlanıyor- dedi.