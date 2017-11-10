Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam'ın patenti Batı'ya ait

2017-11-10 16:52 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genç Kadınlar Liderlik Programı'nda konuşuyor. Erdoğan konuşmasında "Son zamanlarda bir şeyi yeniden köpürttüler... Ilımlı İslam... Bu Ilımlı İslam'ın patenti Batı'ya ait!" dedi.

Atalarımız 'önce yoldaş sonra yol' derlerdi. Gönül birliği varsa hiç bir yol uzun değildir. Hayatta asıl zenginlik dost biriktirmektir.

BM Genel Kurulu'nda bu işi gündeme getirdik, 2 devlet başkanı vardık, bir ben bir de İran başkanı vardık. Başbakan olarak sadece Bangladeş vardı, bu kadar basit mi bu iş?

Biz veren el alan elden üstüdür ilkesiyle hareket ediyoruz. Biz yüzleşemediğimiz her soruna, bizden sonraki nesillere bırakılmış ağır bir yük olarak bakıyoruz. İslam Allah'tan başka hiçbir gücün kulluğuna izin vermeyerek insanı özgürleştiren bir dindir.

'ILIMLI İSLAM' TEPKİSİ

Bir konuyu yeniden köpürttüler, Ilımlı İslam. Bu ılımlı İslam kelimesinin patenti Batı'ya ait.Bunu söyleyen kişi kendine ait olduğunu düşünüyor olabilir ama sana ait değil. İslam'ın ılımlısı, ılımsızı olmaz. İslam tektir. Kimse İslam'ı çeşitlendirme gayreti içine giremez. Mesele şu İslam'ı zaafa düşürmek.

İslam Allah'tan başka hiçbir gücün kulluğuna izin vermeyerek insanı özgürleştiren bir dindir.

ARABİSTAN'A İSLAM ÇIKIŞI

Kadınları hayattan soyutlayan anlayış İslam'dan değil gelenekten referans alır.Ya sen ılımlı islam diyorsun, daha bir bayana araba kullandırmıyorsun. İslam'da buna mani var mı yok?

Kaynak :Milliyet