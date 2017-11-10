Награждены сотрудники Центра стратегических исследований при президенте Азербайджанской Республики

2017-11-10 18:26 | www.apa.az | 3
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью «Терегги» сотрудников Центра стратегических исследований при президенте Азербайджанской Республики.
Как сообщает АПА, по случаю десятилетия создания Центра стратегических исследований при президенте Азербайджанской Республики, за плодотворное участие в общественно-политической жизни страны, медалью «Терегги» награждены:
Пашаева Гюльшан Мамедали гызы
Аллахъярова Тахира Бекир гызы
Велиев Джавид Исмаил оглу
Мухаммедали Месиага Ахмед оглу
Садыхов Исмаил Энвер оглу.