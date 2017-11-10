Награждены сотрудники Центра стратегических исследований при президенте Азербайджанской Республики

2017-11-10 18:26 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью «Терегги» сотрудников Центра стратегических исследований при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, по случаю десятилетия создания Центра стратегических исследований при президенте Азербайджанской Республики, за плодотворное участие в общественно-политической жизни страны, медалью «Терегги» награждены:

Пашаева Гюльшан Мамедали гызы

Аллахъярова Тахира Бекир гызы

Велиев Джавид Исмаил оглу

Мухаммедали Месиага Ахмед оглу

Садыхов Исмаил Энвер оглу.