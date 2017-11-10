Weibo обогнал Twitter по числу пользователей

2017-11-10 16:34 | www.oxu.az | 4

Китайский сервис микроблогов Weibo вчера сообщил, что ежемесячная аудитория его активных пользователей достигла 376 млн.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, это на 46 млн пользователей больше, чем у его главного конкурента — американского сервиса микроблогов Twitter.

В ходе публикации данных представители Weibo объяснили уверенный рост числа пользователей, который приближается к 400 млн, новыми партнерствами с китайскими производителями смартфонов, успешным продвижением сервиса в кампусах китайских университетов, а также запуском «легкой» версии Weibo для китайских и других регионов с низкой скоростью интернета.

Л.А.

