Германия возложила на Трампа вину за мировую нестабильность

2017-11-10 16:46 | www.oxu.az | 4

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что политика президента США Дональда Трампа породила в мире нестабильность, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

По его мнению, США готовы соблюдать сформированные в мире правила лишь в отношениях «с теми, с кем, по мнению Трампа, это делать целесообразно». Габриэль отметил, что все это порождает в мире «гигантскую нестабильность».

По словам главы внешнеполитического ведомства, США ставят под вопрос само существование «ими же сформированного либерального миропорядка», и задача его поддержания целиком ложится на плечи Европы.

Н.О.