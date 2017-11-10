Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сейчас закупает самые современные в мире поезда, и этот процесс будет продолжен

2017-11-10 18:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сейчас закупает самые современные в мире поезда, и этот процесс будет продолжен, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу на встрече с представителями общественности Гянджи после церемонии открытия нового здания Гянджинской государственной филармонии.

«Первыми скоростными поездами станут поезда Баку-Сумгайыт, Баку-Гянджа. Успешно идет процесс реконструкции железной дороги. Железная дорога Баку-Беюк Кесик и сейчас, конечно же, полностью эксплуатируется, но в результате улучшения качества этой дороги скорость движения поездов будет равна примерно 120 километрам/час. Таким образом, станет возможным за очень короткое время и очень комфортно доехать на поезде из Баку в Гянджу», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что им были даны указания для рассмотрения вопросов, связанных с запуском скоростного поезда Баку-Гянджа.

«Все эти проекты осуществляются и будут осуществляться для того, чтобы создать для людей более хорошие условия, чтобы люди жили еще лучше. Именно эту цель преследует реализация инфраструктурных проектов. Многие из них были решены, решим и оставшиеся вопросы», - сказал Президент Азербайджана.