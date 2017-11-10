Азербайджанский «Сталин» удивил россиян – ФОТО

2017-11-10 16:50 | www.oxu.az | 3

На российском телеканале OPT завершился показ художественного фильма «Троцкий». Роль Сталина в этой киноленте играет азербайджанец Орхан Абулов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vesti.az, мастерское исполнение им роли Сталина не осталось без внимания и российские киноспециалисты в один голос уверяют, что он является самым лучшим актером в истории кино, сыгравшим «отца народов».

Отметим, что 25-летний Орхан Абулов родился в Москве, и это его лишь вторая роль в кино.

А.С.

