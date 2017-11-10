Россия вернула азербайджанскую продукцию

2017-11-10 16:56 | www.oxu.az | 3

Ввоз 52,5 тонны сельскохозяйственных культур из Азербайджана с недействительными сертификатами пресечен на автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, причиной задержания грузов послужили нарушения требований при ввозе подкарантинной продукции на территорию России. Недостоверными оказались данные, указанные в фитосанитарных сертификатах на 16 780 кг плодов граната, 18 025 кг томатов и 17 750 кг огурцов.

За недостоверную документацию владельцы грузов привлечены к административной ответственности в виде штрафа, а сельхозпродукция возвращена в Азербайджан.

Л.А.

