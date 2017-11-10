Михаила Задорнова похоронят в Латвии

2017-11-10 19:35 | www.trend.az | 4

Сатирик Михаил Задорнов, который скончался в пятницу на 70-м году жизни, будет похоронен в Латвии, сообщила семья артиста на его официальной странице в социальной сети "ВКонтакте", передает в пятницу РИА Новости.

"Сегодня, 10 ноября 2017 года, в 9.15 утра, не стало нашего близкого и родного человека. Благодарим всех, кто в тяжелый период его жизни поддерживал его. По желанию Михаила он будет похоронен в Латвии, там, где он родился. О дате и времени сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

Семья сатирика напомнила о его ироничном отношении к публичности и о том, как он всегда охранял свою и их жизнь от чужого назойливого вмешательства. "Просим проявить уважение к его желанию, не создавать суету вокруг его смерти. Мы никому не давали своего согласия на публичные обсуждения его жизни и смерти в различных ток-шоу и других телевизионных передачах, в печатных СМИ и на радио", - подчеркивается в материале.

Задорнов родился в июле 1948 года в Юрмале. Дебютировал на телеэкране в 1982 году, но настоящая популярность к нему пришла через два года. Задорнов написал более десяти книг, среди его работ - лирические и сатирические рассказы, юморески, очерки, путевые заметки и пьесы. Лауреат премий "Золотой теленок", "Овация". В пятницу Задорнов, который в течение долгого времени боролся с онкологическим заболеванием, скончался на 70-м году жизни.