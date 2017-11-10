Нагорно-карабахский вопрос должен быть в повестке дня Трампа, Путина и Макрона - Азай Гулиев (версия 2)

2017-11-10 19:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта должен быть в повестке дня президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев.

Азай Гулиев отметил, что азербайджанская сторона неоднократно выступала с обращениями в связи с деятельностью Минской группы ОБСЕ и выражала свою обеспокоенность.

«Как депутат могу сказать, что азербайджанское общество утратило веру в Минскую группу и к тем, кто ею руководит. Уже никто не думает о том, что эти встречи, в особенности когда Армения продолжает имитационную политику, будут результативны. Поэтому чего-то ждать от Минской группы на нынешнем этапе наивно, лично я ничего не жду. Надежда на мирное урегулирование конфликта может усилиться, если вопрос будет находиться на повестке дня глав стран-сопредседателей и они лично будут заинтересованы в справедливом решении проблемы, чтобы они использовали возможности давления на Армению, заставив ее прекратить захватническую политику и продемонстрировать конструктивную позицию за столом переговоров. Но, к сожалению, сегодня этот интерес не чувствуется. Наоборот, мы становимся свидетелями шагов со стороны всех трех стран-сопредседателей, которые стимулируют агрессора. Именно воодушевляясь этим, Армения неадекватно ведет себя на переговорном процессе и осмеливается грубо нарушать международное право. Поэтому считаю, что мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта должно быть в повестке дня президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. То есть, без скоординированного и единого подхода всех трех президентов деятельность и посредническая миссия Минской группы никакого значения иметь не будет. Поэтому сегодня ожидание азербайджанской общественности в том, чтобы президенты всех трех стран предприняли конкретные шаги по выполнению решений, принятых главами государств на саммите ОБСЕ в 1992, 1994, 1995 и последующих годах», - сказал Гулиев

По его словам, все три государства, являющиеся сегодня сопредседателями Минской группы, - постоянные члены Совета безопасности ООН.

«Они должны хотя бы уважать свои резолюции и решения, принятые в Совете безопасности ООН, не закрывать глаза на то, что Армения игнорирует эти документы, выполнение которых обязательно. Я еще не говорю об экономических санкциях или военном вмешательстве, потому что как минимум должны быть применены политические санкции против Армении, как того требует международное право», - сказал Гулиев.

Вице-президент ПА ОБСЕ добавил, что самым подходящим форматом встречи для всестороннего обсуждения вопроса и поиска конкретных путей решения может быть формат 3+2. Если у стран-сопредседателей будет политическая воля и желание, то в первой половине 2018 года можно организовать саммит глав США, России, Франции, Азербайджана и Армении и добиться серьезного поворота в процессе урегулирования. В противном случае, считает Гулиев, мы все еще будем свидетелями отставки многих безуспешных дипломатов Минской группы.

Отметим, что в ходе 1163-го заседания постоянного совета ОБСЕ азербайджанская делегация выступила с обращением. В обращении говорится, что Азербайджан ожидает от сопредседателей Минской группы ОБСЕ действенных шагов с целью активизации переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Семидова. Редактор: Ирина Парфёнова