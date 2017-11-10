Глава государства: «В последующие годы мы решим и вопросы, не нашедшие своего решения до сегодняшнего дня»

2017-11-10 18:52 | www.apa.az | 4

«В последующие годы мы решим вопросы, не решенные до сегодняшнего дня, но ожидающие своего решения. И в первую очередь, конечно же, это вопросы, связанные с экономическим развитием. В Гяндже предусмотрено создание новых предприятий, ведется большая работа по созданию новых рабочих мест, предусмотрено строительство двух важных объектов. Сегодня я хочу сказать вам, и пусть гянджинцы знают, что подписано распоряжение о строительстве Гянджинского Драматического театра. Возможно, уже с начала следующего года будет продолжено строительство театра, будут выделены необходимые средства, и уже от гянджинцев будет зависеть, когда театр будет построен. Также предусмотрено строительство большого современного спортивного дворца».

Как сообщает АПА, об этом на встрече с представителями общественности города Гянджа заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что еще в начале 2000-х годов один из первых Олимпийских спортивных центров Азербайджана был построен в Гяндже: «С тех прошло примерно 15 лет. Затем этот Олимпийский спортивный центр был капитально отремонтирован. Численность населения Гянджи и тех, кто желает заниматься спортом, растет, дети проявляют большой интерес спорту. Поэтому планируется построить новый современный спортивный дворец. Я знаю, что гянджинцев беспокоит и этот вопрос – ремонт многоквартирных зданий. В городе есть 72 таких здания, в будущем предусматривается ремонт этих зданий».