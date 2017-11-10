Одре Азуле утверждена на посту гендиректора ЮНЕСКО

2017-11-10 17:02 | www.oxu.az | 3

Бывший министр культуры и массовых коммуникаций Франции Одре Азуле утверждена в пятницу на посту генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тасс, об этом сообщили из парижской штаб-квартиры организации.

За это решение высказалось большинство участников сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

45-летняя представительница Франции сменит на этом посту болгарского дипломата и ученого, академика Ирину Бокову, которая возглавляла одну из крупнейших международных структур с 2009 года. Азуле заявила, что намерена укреплять доверие к организации. По ее словам, главная задача ЮНЕСКО - "работать над созданием устойчивого мира".