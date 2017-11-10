Президент Азербайджана: Многие не представляли, какой большой в мировом масштабе будет роль Международного центра Низами Гянджеви

2017-11-10 19:41 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Многие не представляли, какой большой в мировом масштабе будет роль Международного центра Низами Гянджеви. Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, в пятницу на встрече с представителями общественности Гянджи во время открытия нового здания Гянджинской государственной филармонии.

«И это историческое событие. Потому что создание этого Центра стало событием мирового масштаба. Создавая этот Центр, мы, конечно, видели, что у него очень большое будущее. Но считаю, что многие не представляли, какой большой в мировом масштабе будет роль Международного центра Низами Гянджеви», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По словам Президента Азербайджана, проводимые сегодня по линии Международного центра Низами Гянджеви глобальные форумы являются уникальными международными мероприятиями мирового масштаба.

«Международным центром Низами Гянджеви уже пять раз проводился Бакинский глобальный форум. В этих форумах участвуют десятки действующих и бывших глав государств и правительств. Этот форум проводится ежегодно, в работе форума участвую и я. Не менее одного раза в год я принимаю правление Международного центра Низами Гянджеви. Всегда рекомендую им, чтобы они обязательно побывали в Гяндже. Они неоднократно были здесь, и их впечатления о Гяндже очень положительные», - сказал Президент Азербайджана.