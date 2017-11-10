Президент: «Продление срока эксплуатации месторождения АЧГ принесет нашей стране десятки миллиардов долларов»

2017-11-10 18:57 | www.apa.az | 5

«Продление срока эксплуатации месторождения Азери-Чираг-Гюнешли принесет нашей стране дополнительные инвестиции в десятки миллиардов долларов».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности города Гянджи. «Растет наша экономическая и политическая мощь. В основе всех наших успехов лежит труд азербайджанского народа. Как в Баку, так и в Гяндже, и во всех регионах граждане охотно принимают участие в созидательной работе».