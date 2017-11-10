Кто стоит за черным пиаром против азербайджанских бизнесменов?

2017-11-10 17:18 | www.oxu.az | 4

Последние дни на страницах некоторых русскоязычных СМИ фигурировало имя популярного турецкого предпринимателя азербайджанского происхождения, президента холдинговой компании Palmali Мубариза Мансимова.

Как передает Oxu.Az, вчера на электронной версии российского издания "Независимая газета" была опубликована статья о Мубаризе Мансимове и о якобы его конфликте с известным российским олигархом, тоже азербайджанцем, президентом нефтяной компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым.

Не ссылаясь ни на какие официальные источники, вышеуказанное российское издание опубликовало материал, в котором в адрес Мубариза Мансимова были направлены нецензурные, оскорбительные выражения, обвинение в афере, мошенничестве и т.д. К сожалению, некоторые русскоязычные азербайджанские СМИ, по старой привычке прихватили этот "фейк", эту информационную утку и тут же перепечатали ее под "сенсационным" заголовком. Но несколько часов спустя, к удивлению многих читателей, эти материалы мигом исчезли со страниц данных сайтов. Желающие потом познакомиться с писаниной неизвестного наемного "писателя", уже не смогли прочитать его.

Всем известно, что Мубариз Мансимов, несмотря на то, что работает и живет в Турции, является истинным патриотом Азербайджана, никогда не забывает свою историческую родину и делает все возможное для пропаганды и защиты её интересов. Во всех проектах, которые были осуществлены в Турции для рекламы, пропаганды Азербайджана, есть огромный труд Мансимова. Получается, что есть какая-то третья сила, которая пытается начать травлю азербайджанского предпринимателя, и интересно то, что пытаются это делать руками, посредством российских СМИ. Материал, который был опубликован в электронной версии "Независимой газеты", где якобы Вагит Алекперов обвинял Мансимова чуть ли не во всех смертных грехах, не нашел своего подтверждения ни в офисе "Лукойла", ни в офисе группы компаний Palmali, которой возглавляет Мубариз Мансимов.

Оттуда можно сделать такой вывод: некие третьи силы, сильно заинтересованные в ссоре азербайджанских предпринимателей и в травле лично Мубариза Мансимова, муссируют эту грязную тему в СМИ, потом сами же убирают эти фейковые, клеветнического характера информации. Отметим, что и Мубариз Мансимов, и Вагит Алекперов хорошо известны не только в странах, где живут и работают, но и в мировых деловых кругах. Было бы просто наивно верить в то, что предприниматели такого ранга решили начать спорить через какие-то сайты. По словам приближенных обоим бизнесменам людей, Алекперов и Мансимов знакомы довольны давно и их компании участвовали в крупных совместных проектах.

Как мы знаем, споры и недоразумения между такими гигантами либо решаются за круглым столом в деловой атмосфере, либо в высшем арбитражном суде. Иначе невозможно, тем более какая-то известная только в Подмосковье газета никак не может быть арбитром в споре таких людей. Тут очевидно, что эти темные силы взяли под прицел истинных патриотов Азербайджана и пытаются хоть как-то очернить их репутацию. Но и в России, и в Турции, тем более в Азербайджане, правительственные круги и общественность лучше знает этих людей, и такими дешевыми компания и лживыми обвинениями невозможно сформировать о них плохое мнение и представить их в негативном свете, ибо глаза народа самые лучшие весы.

Н.О.