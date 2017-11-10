Президент Ильхам Алиев: Продление срока эксплуатации "Азери-Чираг-Гюнешли" принесет Азербайджану десятки миллиардов долларов дополнительных инвестиций

2017-11-10 19:48 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Продление срока эксплуатации месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" принесет Азербайджану десятки миллиардов долларов дополнительных инвестиций.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу на встрече с представителями общественности Гянджи после церемонии открытия нового здания Гянджинской государственной филармонии.

Глава государства также отметил, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая будет проходить через Гянджу, является историческим событием.

«Мы реализовали этот исторический проект вместе с соседними странами», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что продление срока эксплуатации месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" принесет Азербайджану десятки миллиардов долларов дополнительных инвестиций.

«Все это работает на благо нашей страны. Растут как наша экономика, так и политическая мощь. В основе всех наших успехов лежит труд азербайджанского народа. Сегодня очевиден прогресс везде. Как в Баку, так и в Гяндже и во всех регионах, во всех городах граждане охотно принимают участие в созидательной работе», - сказал глава государства.