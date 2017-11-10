Генерал ВВС США: “Запущенная по Саудовской Аравии ракета принадлежала Ирану”

2017-11-10 20:07 | www.apa.az | 3

Запущенная из Йемена в сторону столицы Саудовской Аравии баллистическая ракета принадлежала Ирану.

Как передает АПА со ссылкой на «РТ», об этом заявил командующий воздушными операциями США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Джеффри Харриган.

«На этой ракете были иранские маркировки», - сказал Харриган на пресс-конференции перед Dubai Air Show.

4 ноября силы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету рядом с Эр-Риядом.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в осуществлении пуска ракеты.