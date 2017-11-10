Азербайджанка назначена вице-мэром Таллина

2017-11-10 17:34 | www.oxu.az | 5

На заседании городского собрания Таллина центрист Таави Аас был избран новым мэром Таллина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на заседании были утверждены семь вице-мэров города.

Среди них есть азербайджанка, председатель партии ««Эстонские зелёные» Зулейха Исмайлова.

З.Исмайлова родилась в 1985 году в Таллине. Ее мать эстонка, а отец азербайджанец. До смерти отца она жила в Азербайджане, а потом вернулась в Эстонию.

У З.Исмайловой двое детей. Ее супруг Йоонас Лак – глава отдела продаж фирмы TREV-2, занимающейся дорожным строительством.

Э.А.

