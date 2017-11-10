Путин встретился с Трампом на саммите АТЭС

2017-11-10 19:49 | www.trend.az | 5

Президент России Владимир Путин приветствовал рукопожатием президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС: такая возможность представилась двум лидерам во время церемонии фотографирования участников форума, передает в пятницу ТАСС

Глава российского государства вышел к церемонии немного раньше и вместе с другими лидерами занял место на специальном подиуме. Одним из последних пришел Трамп, который занял место по правую руку от президента РФ. Они поприветствовали друг друга рукопожатием, причем Трамп по-дружески положил руку на плечо Путину, и обменялись несколькими фразами.

На сессии лидеров АТЭС ранее в пятницу, а также на их встрече с членами Делового консультативного совета Трамп не присутствовал, поэтому фотографирование стало первой возможностью для президентов РФ и США встретится на саммите.

По правую руку от Путина место на фотографировании было отведено для перуанского лидера Педро Пабло Кучински. Подходя к подиуму, он поприветствовал Путина не обычным рукопожатием, а вскинув руку, призывая президента РФ "дать пять", что российский лидер и сделал.

Позволив фотографам сделать несколько снимков, лидеры экономик АТЭС отправились в соседний зал на торжественный вечер от имени хозяина саммита, президента Вьетнама Чан Дай Куанга. За обеденным столом Путин оказался по левую руку от вьетнамского лидера, по правую сел председатель Си Цзиньпин. Трамп остался в некотором отдалении от Путина, поэтому они не смогли продолжить общение.

Торжественный вечер открыло выступление музыкального коллектива, исполнявшего национальные вьетнамские музыку и танцы. Затем хозяин саммита обратился к гостям с приветственной речью.